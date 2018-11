Mannen lopen verkleed als bus over brug

Op een brug in Rusland ontstond een kleine opstopping omdat vier mannen verkleed als bus daar rondliepen. Het kostuum was bedoeld als protest. De brug mag namelijk niet gebruikt worden door fietsers en voetgangers, terwijl het de snelste weg naar de stad is.Voetgangers moeten nu 10 kilometer omlopen om aan de andere kant te komen.Daarom probeerden de mannen het maar op deze manier. Helaas voor de mannen was hun kostuum niet goed genoeg, en werden ze gesnapt door een beveiliger. Die stuurde de mannen met hun kostuum van de brug af.