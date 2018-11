Vrouwtje van 100 jaar ziet Merkel als mevrouw Macron

Er zijn vertederende beelden vrijgegeven van een oud, Frans dametje die aanwezig was in Compiƫgne op de herdenkingsceremonie van de wapenstilstand die honderd jaar geleden het einde van de Eerste Wereldoorlog inluidde. Het vrouwtje, 101 jaar oud, kon haar emoties niet te baas toen ze Frans president Emmanuel Macron mocht ontmoeten. Ze verwarde ook Duits bondskanselier Angela Merkel als de partner van Macron.De dame was eerst enige tijd haar president uitgebreid aan het begroeten. Ze vond het als "simpele, oude vrouw" een "grote eer" om Macron te ontmoeten. Nadien pakte ze de hand van Merkel vast en vroeg ze of zij 'Madame Macron' was. Tot een paar keer toe probeert Merkel uit te leggen dat ze de bondskanselier van Duitsland is, maar dat leek het vrouwtje niet meteen te begrijpen. De dag van het vrouwtje werd helemaal goed gemaakt toen Macron met haar op de foto ging en haar tot slot een kus op de broze wang drukte. "Oh, dit is fantastisch. Bedankt, duizendmaal bedankt! Ik ben er volgend jaar opnieuw", glunderde ze.