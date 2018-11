Politie Dubai traint nu al met vliegende motoren

De politie van Dubai heeft een nieuw speeltje. De agenten kunnen voortaan trainen op een motor die boven de grond zweeft. Ze willen testen of de hoverbikes van pas kunnen komen op moeilijk bereikbare plaatsen.De agenten van Dubai beschikken al over Ferrari's en Lamborghini's, maar hun drang naar technologische speeltjes is nog niet voorbij. De lokale politie mag zich sinds kort uitleven op zwevende motoren. De hoverbikes zijn afkomstig van het Russische Hoversurf, dat werkt vanuit Californië en zouden tegen 2020 ook echt op straat ingezet worden. Het bedrijf doopte de creatie EVTOL of 'electric vertical take-off and landing bikes'.Prijs begint bij 133.000 euro per stukVolgens brigadier Khalid Nasser Alrazooqi kan het toestel ingezet worden om als eerste agenten te verplaatsen naar moeilijk bereikbare plaatsen. Elke EVTOL wordt verkocht voor zo'n 133.000 euro, maar daar stoppen de kosten niet. Hoversurf levert de toestellen enkel als de bestuurders kunnen bewijzen dat ze ermee kunnen zweven.Het bedrijf is ondertussen ook bezig aan andere ontwerpen. Zo zit er een taxi in de pijplijn die 300 kilometer ver kan zweven en een uur lang zijn topsnelheid van 250 kilometer per uur kan aanhouden. Ook autobouwer Rolls Royce denkt aan een gelijkaardig systeem en riep op de Farnborough International Airshow partners op om samen aan nieuwe ontwerpen te werken.