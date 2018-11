Raamswaffelaar uit Rheden die masturbeerde voor woonkamerraam krijgt celstraf

RHEDEN - Een 28-jarige Rhedenaar die in zijn woonplaats bij in elk geval drie vrouwen voor het woonkamerraam masturbeerde in oktober en november 2017, is veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk die hij niet hoeft uit te zitten als hij een behandeltraject afmaakt dat inmiddels is ingezet.



Die straf is behalve voor de schennisplegingen ook opgelegd voor het bedreigen van twee andere vrouwen, het vernielen van een muur in zijn wooninstelling en het bezit van speed op Station Velperpoort.



De man ‘swaffelde’ in het donker bij huizen aan de Thomassenweg, Oranjeweg en Broekveldseweg in Rheden. Volgens vrienden deed hij dat voor de grap. Een vrouw die haar honden uitliet langs de Arnhemseweg in januari 2018, werd bedreigd toen ze waarschuwde dat de honden konden uitvallen. De man zei dat hij ‘de wolf was die alles kapot kon maken’, en dat hij de honden ‘kapot zou schoppen en achter het prikkeldraad tegen de muur zou binden met haar erbij’.



Ook bedreigde de man een vrouw met verkrachting door in de praktijk waar zij werkte op een kaart voor haar afscheid in ferme termen te schrijven dat hij gemeenschap met haar ging hebben.



De man leidt aan diverse stoornissen die behandeld moeten worden. De aanklager had 7 maanden cel waarvan 6 voorwaardelijk geëist, ook met behandeling als voorwaarde. De rechtbank koos een lagere straf omdat de man nooit eerder voor zedenfeiten is veroordeeld.

Reacties

Het is te hopen dat hij een cel krijgt waar het raampje niet te hoog zit, anders moet hij voor een blinde muur swaffelen

Ik hoop in elk geval dat de behandelingen effectief zijn. Ik kan me voorstellen dat deze gast verminderd toerekeningsvatbaar is, maar je wilt hem niet in zijn huidige geestestoestand terug hebben in de maatschappij. Dat swaffelen is gewoon stupide, maar dat soort dreigingen met verkrachting en mishandeling moet meteen de kop in gedrukt worden. @stora : Misschien juist maar beter als hij in een raamloze cel komt?Ik hoop in elk geval dat de behandelingen effectief zijn. Ik kan me voorstellen dat deze gast verminderd toerekeningsvatbaar is, maar je wilt hem niet in zijn huidige geestestoestand terug hebben in de maatschappij. Dat swaffelen is gewoon stupide, maar dat soort dreigingen met verkrachting en mishandeling moet meteen de kop in gedrukt worden.

Trouwens wel een leuk woord voor galgje: "raamswaffelaar".

