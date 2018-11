Kip staat naast Grumpy Cat in top vijf van rijkste huisdieren

De Britse prijsvergelijker Compare The Market heeft een lijft gepubliceerd van de rijkste huisdieren ter wereld. In de top vijf staan niet alleen de voorspelbare troetelhonden en -katten van rijke baasjes, maar ook een kip die een erfenis van 15 miljoen dollar kreeg.



De wel erg rijke kip luistert naar de naam Gigoo en dankt haar fortuin aan een erfenis van voormalig eigenaar Miles Blackwell, een steenrijke uitgever die het dier in zijn testament liet opnemen. Het beestje ontving op die manier liefst 15 miljoen dollar - omgerekend 13,15 miljoen euro. Dat maakt Gigoo het vijfde rijkste huisdier ter wereld. Op de vierde plaats vinden we de hondjes van de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey. Het beroemde baasje liet Sadie, Sunny, Lauren, Layla, en Luke opnemen in haar testament voor een bedrag van 30 miljoen dollar (26,3 miljoen euro). De derde plaats in de ranking wordt dan weer bekleed door een zekere Olivia Benson. Ook Olivia heeft een beroemd baasje: zij woont bij popster Taylor Swift. Dankzij een aantal reclamespotjes - onder meer voor Cola Light - is de kat van de zangeres goed voor liefst 97 miljoen dollar, of net geen 85 miljoen euro. Uiteraard prijkt op de lijst ook de naam van Grumpy Cat, zonder twijfel de beroemdste kat ter wereld. Het beestje met de norse blik is al jarenlang een razend populaire internetsensatie en verkoopt op die manier aan de lopende band allerlei merchandise voor haar baasjes. De iconische internetkat bracht de teller al op 99 miljoen dollar - dat is 86,68 miljoen euro. Zelfs Grumpy Cat moet echter nog één huisdier voor zich dulden. Alleen de Duitse herder Gunther IV kan aanspraak maken op de titel van 's werelds rijkste huisdier. Met een onwaarschijnlijk fortuin van 375 miljoen dollar (328 miljoen euro) steekt de adellijke hond er met kop en schouders bovenuit. Het dier erfde dat bedrag niet van een mens, maar van zijn vader Gunther III. Die laatste kreeg het geld van zijn baasje, de Duitse gravin Karlotta Liebenstein.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: