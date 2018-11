Het is officieel: mannen met baarden zijn aantrekkelijker

Mannen met baarden, ze zijn inmiddels niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Wat begon als een hype is een blijvertje gebleken. En dat is niet gek, want vrouwen houden van baarden, blijkt uit onderzoek.



Onderzoekers vroegen 8.500 vrouwen om mannen met en zonder baard een cijfer te geven voor de mate waarin ze geschikt werden geacht als partner. De mannen zijn gefotografeerd vlak nadat ze zich geschoren hadden, vijf dagen later, tien dagen later en nog eens vier weken na de scheerbeurt. De resultaten waren extreem: werkelijk elke vrouw gaf de voorkeur aan een man met gezichtsbeharing.



Het liefst zagen de vrouwen een man met een klein baardje, tien dagen na het scheren dus, gevolgd door een volle baard van vier weken en lichte stoppels van vijf dagen. De onderzoekers hebben wel een verklaring: we associëren baarden met de leeftijd en de sociale dominantie van een man. “Vrouwen vinden een baard vooral aantrekkelijk als ze op zoek zijn naar een serieuze relatie, omdat ze een indicator zijn van de mate waarin een man succesvol kan concurreren met andere mannen op sociaal gebied.”

Reacties

14-11-2018 11:07:24 networkdrone

Senior lid

WMRindex: 357

OTindex: 0

Dan heb ik de uitzondering op de regel te pakken. Wanneer ik mij niet scheer dan krijg ik de volle laag, omdat het pijn doet met kussen. Maar ik moet mij soms wel 2 keer per dag scheren.

14-11-2018 11:48:12 Beesie

Senior lid

WMRindex: 987

OTindex: 1

Wnplts: De Kempen.





Ik vind een baard meestal ook mooi, maar niet iedereen staat het. Mijn Lief is zo iemand. Als die een baard laat staan ziet hij eruit als Boris Boef!

Mijn jongste zoon heeft wel een baard en die staat het heel goed.



@networkdrone : Een paar dagen volhouden, dan wordt de baard zachter, omdat de haren langer worden.Ik vind een baard meestal ook mooi, maar niet iedereen staat het. Mijn Lief is zo iemand. Als die een baard laat staan ziet hij eruit als Boris Boef!Mijn jongste zoon heeft wel een baard en die staat het heel goed.

14-11-2018 12:02:23 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.041

OTindex: 67.036

Quote:

want vrouwen houden van baarden op een enkele uitzondering na, heb ik nog nooit een vrouw met een baard gezien



Ik geloof niks van dit hele onderzoek op een enkele uitzondering na, heb ik nog nooit een vrouw met een baard gezienIk geloof niks van dit hele onderzoek

14-11-2018 12:04:21 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.417

OTindex: 885





FUSION5™ PROGLIDE® POWER @networkdrone : 2x Per dag? Ik weet niet hoe jij scheert, nat of droog, maar met een Gillette Fusion, (met 5 scheerbladen en vibratie), garandeer ik je dat je jezelf slechts 1x per dag hoeft te scheren!

14-11-2018 13:56:30 kookgraag

Daarom is bijna iedereen ook zo gek op sinterklaas,misschien zwarte pieten ook nog een baard.

14-11-2018 14:02:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.924

OTindex: 66.378

Nou, het staat echt niet iedereen. Als Papsie zich niet scheert krijgt hij het met mij aan de stok!

14-11-2018 14:29:08 stora

Stamgast



WMRindex: 12.829

OTindex: 1.490

Sommige mannen hebben gewoon een mooie kop en die gaan ze dan verstoppen achter een hoop haar.

Zo zonde.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: