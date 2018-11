Complete trouwstoet op de bon geslingerd

Een huwelijk is over het algemeen al een dure aangelegenheid, maar voor een paar uit Den Haag liep de trouwdag al helemaal in de papieren. Een stoet m

Reacties

14-11-2018 08:02:58 venzje

Alweer? Wat is dat toch met al die asociale trouwstoeten de laatste tijd? Is dat een nieuwe mode of zo?

14-11-2018 08:11:16 stora

Laatste edit 14-11-2018 08:12 @venzje , ik denk vooral aandacht trekken. En in het verleden werd niemand beboet dus het kon steeds gekker en gevaarlijker. Dus goed dat de politie nu ingrijpt. Misschien kan de politie ook gelijk controleren hoe die jonge gastjes aan die dikke wagens komen.

14-11-2018 08:43:08 venzje

@stora : De meesten hebben ze doorgaans gewoon gehuurd. Als het bruidspaar in een Maybach rijdt, kun jij er natuurlijk niet achteraan rijden in je ouwe Honda.

14-11-2018 08:49:01 jero

Over asociaal gesproken, ik naderde laatst een kruispunt waar een rouwstoet al bezig was met oversteken, ik zat duidelijk op de voorrangsweg maar die rij bleef maar door rijden, dus ik begon als een gek te toeteren op mijn claxon en probeerde de rij af te snijden, kreeg ik zomaar een middelvinger toe gestoken ... tegenwoordig hebben mensen echt nergens respect voor

14-11-2018 08:50:58 stora

Ik rij er gerust in een ouwe wagen tussen.

Ik had ooit een lada met 5 kleuren bruin. Maar die auto reed wel.

Ik heb dat niet met status.

@venzje , dat heb ik nou echt nog nooit gehad.Ik rij er gerust in een ouwe wagen tussen.Ik had ooit een lada met 5 kleuren bruin. Maar die auto reed wel.Ik heb dat niet met status.

14-11-2018 09:05:51 venzje

Maar dat geldt niet voor een opgefokte adolescent uit kringen waar een mooie auto als iets uiterst belangrijks wordt gezien.



Ik ken iemand die uit eenvoudige, niet zo heel welvarende kringen komt. Hij is hoogopgeleid, heeft een goedbetaalde baan en geeft zijn geld graag uit aan reizen en kunst.

@stora : Ja jij! (En ik.)Maar dat geldt niet voor een opgefokte adolescent uit kringen waar een mooie auto als iets uiterst belangrijks wordt gezien.Ik ken iemand die uit eenvoudige, niet zo heel welvarende kringen komt. Hij is hoogopgeleid, heeft een goedbetaalde baan en geeft zijn geld graag uit aan reizen en kunst.Maar hij woont in een bescheiden huis en rijdt in een Volvo van 14 jaar oud. En daarom wordt hij door zijn familie als het mislukte sukkeltje beschouwd.

14-11-2018 09:06:49 allone

@jero : verkeersregels zijn niet makkelijk, blijkbaar is de ene stoet niet de andere stoet.

