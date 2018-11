Japanse man trouwt met animefiguur

Ze zeggen wel eens dat Japanners gek zijn. Dat geldt alvast zeker voor een 35-jarige man die trouwde met Hatsune Miku, een virtuele zangeres.Het onwaarschijnlijke liefdesverhaal begon zo’n tiental jaar geleden, toen de 35-jarige Akihido Kondo op de werkplaats werd gepest door z’n vrouwelijke superieuren. Weerspannigheid van zijn kant zorgde ervoor dat hij ontslagen werd, wat de arme man dan weer een trauma bezorgde. Hij verloor z’n vertrouwen in het andere geslacht en schuwde hen.Later leerde hij de virtuele zangeres Hatsune Miku kennen. Naar eigen zeggen heelden haar liedjes hem in z’n tien jaar durende vrouwenpauze. Dus besloot hij met Miku te trouwen. Hij nodigde 39 familieleden en vrienden uit op de trouwpartij. De bruid zelf had geen gasten geïnviteerd. Een Japans parlementslid deed dienst als officiële getuige.Kondo zei dat het hem heel wat moed vergde om dit te doen omdat hij vreesde voor de reacties van anderen. Maar het belangrijkste is dat hij nu gelukkig is.