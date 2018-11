Werknemers ongewild stoned door spacecake van jarige collega

De hulpdiensten zijn donderdagmiddag opgeroepen naar een motorgarage in Sint-Niklaas (B) voor zes stonede werknemers. Die hadden nietsvermoedend van een spacecake gegeten die één van hen had meegenomen voor zijn verjaardag. Dat schrijft Het Nieuwsblad.



Met twee ziekenwagens en de MUG werd er kort voor 16 uur uitgerukt naar de motorgarage Ludwig Motors op de bedrijvensite langs de Gentse Baan. Enkele werknemers hadden de hulpdiensten opgebeld omdat ze zich onwel voelden. Zes mannen die in de garage tewerkgesteld waren hadden gegeten van een cake die door één van hen was meegebracht naar het bedrijf om te trakteren voor zijn verjaardag. Wat de arbeiders blijkbaar niet wisten, met uitzondering van de man die de cake gebakken had, was dat het niet om 'gewoon' gebak ging. De cake bleek door de jarige thuis gemaakt te zijn met cannabisboter. Het gevolg was dat de werknemers die van het dessert gegeten hadden stoned werden en braakneigingen en hoofdpijn kregen. De man die de cake gebakken en aan zijn collega's voorgeschoteld had, zou daarop toegegeven hebben dat hij drugs in de cake had verwerkt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen nam hij de benen. Uiteindelijk moest geen enkele werknemer meegenomen worden naar het ziekenhuis. Zowel de MUG als één van de twee ziekenwagens kon kort na de oproep al opnieuw leeg terugkeren naar het AZ Nikolaas. Eén ziekenwagen bleef wel ter plaatse voor medische bijstand. De werknemers bleven in de garage tot wanneer de drugs waren uitgewerkt. Tijdens de interventie van het medisch personeel werd in eerste instantie geen politie ter plaatse geroepen. Toch is de kans reëel dat de verjaardagscake van de werknemer nog een gerechtelijk staartje krijgt. Enkele van de arbeiders die van de cake aten overwegen namelijk om bij de politie klacht in te dienen tegen hun collega.

