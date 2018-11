2400 Enschedese stroopwafels naar Korps Mariniers

Ronald Spijk gaat het doen; 2400 stroopwafels bakken voor het Korps Mariniers. "Het is absoluut geen geintje, we gaan het serieus oppakken."Minister Ank Bijleveld van Defensie was gisteren op bezoek bij het korps, dat een oefening houdt in het regenachtige Schotland. De stroopwafelbakker uit Enschede stuurde daarom een grappig bedoelde tweet over regenjassen. De regenjassen hadden ze wel, maar de mariniers konden nog wel wat anders gebruiken.stroopwafels-xxl.nl@KomUutTwenteAntwoorden op @MinBijleveld @korpsmariniersHebben ze wel regenjassen?Korps Mariniers@korpsmariniersJa, maar géén stroopwafels. Wij herhalen: géén stroopwafels. We zijn met 2368 mariniers in totaal. Adresgegevens kunnen per DM. Bezorgen geen probleem, afhalen lukt ons ook nog wel. Groetjes, de mariniers.Het wordt wel even aanpoten voor het kleine bedrijfje: "Ik doe dit samen met mijn vrouw Marianne en we bakken alles vers, maar ik ben niet snel bang. We gaan er voor zorgen dat 240 pakjes versgebakken stroopwafels die kant op gaan", vertelt Ronald.Het Korps Mariniers is blij met de sportieve reactie van de Ronald. "Stroopwafels zijn moraalboosters, voor onze mariniers in Schotland, Noorwegen, Nederland, Caribisch Gebied en zo wijd de wereld strekt!" schrijven ze op Twitter. "We gaan ze gewoon maken en dan kunnen ze de stroopwafels hier ophalen of we brengen ze. Dat moeten we nog even bekijken", aldus Ronald.