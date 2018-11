Hek bij Volendamse nieuwbouwwijk lijkt op poort Auschwitz

Een gloednieuw hek in de Volendamse nieuwbouwwijk Broeckgouw heeft de nodige ophef veroorzaakt. De toegangspoort zou volgens sommigen veel lijken op dat van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Polen."Klassiek gevalletje van de plank misslaan. Ai, wat 'n flater!", schrijft een verontwaardigde Volendammer op Facebook. Een ander: "Getuigen van historisch besef doet het in elk geval niet".De bewoners van de nieuwbouwwijk, die de hele dag tegen het hek aan moeten kijken, zeggen overigens niet zo veel te geven om de ophef. "Sociale media? Daar kan ieder wat zeggen", verzucht een bewoner tegen NH Nieuws.