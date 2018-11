Man duikt twee maanden na begrafenis weer levend op

Een man waarvan gedacht werd dat hij overleden was, is twee maanden na zijn begrafenis weer opgedoken bij zijn familie. Voor de 'nabestaanden' was die onverwachte terugkeer een hevige schok: "Mijn dochter kreeg haast een hartaanval", getuigde een familielid.



De Kazach Aigali Supygaliev werd dood verklaard toen testen bewezen dat enkele zwaar verbrande menselijke resten voor 99,2% overeenkwamen met zijn DNA. Daarop zorgden de autoriteiten voor een overlijdenscertificaat en werd de 63-jarige Aigaili begraven in september. "We hielden een wake en onze familie organiseerde ook een traditionele 'konil shai'-ceremonie", vertelde zijn broer Esengali Supygaliev aan de nieuwswebsite Azh.kz. Die ceremonie is de Kazachse variant van de westerse koffietafel. "Toen Aigali twee maanden na zijn begrafenis door de voordeur wandelde, kreeg mijn dochter bijna een hartaanval", aldus de man. Aigali was vertrokken op een dag in juni en niet teruggekeerd. "We maakten ons in eerste instantie geen zorgen, want hij verdween wel vaker voor een week of twee", aldus zijn broer. Maar blijkbaar had Aigali in een naburig dorp werk gevonden en was hij er gebleven tot het werk gedaan was. Pas vier maanden na zijn verdwijning wandelde hij zijn woning terug binnen.

Reacties

09-11-2018 15:25:15 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.788

OTindex: 11.336

S Hier spreekt de Paus vanuit Vaticaanstad. Ja, de opwekking uit de dood behoort tot mijn specialiteiten. Jezus was er iets beter in dan ik, maar ik ben er ook vrij goed in, hoor.

Hoe kan het dat de gevonden menselijke resten voor 99,2 procent overeenkwamen met zijn DNA? Dan moet het die man toch wel geweest zijn, of toch niet?

Kijk, dat zit zo. In veel landen is er sprake van corruptie en fraude. De politie zit met gedeeltelijk verbrande menselijke resten in zijn maag. Wie is dat nou geweest? Geen idee, natuurlijk.

Wordt er iemand vermist? O ja, die ene man is al een tijdje niet meer thuis geweest en hij heeft ook geen contact meer opgenomen met zijn familie. Nou, dan geeft de politie een opdracht tot DNA onderzoek aan een corrupte wetenschapper. Ze betalen hem de helft van het bedrag dat er normaal voor betaald moet worden, de rest steken ze in eigen zak. En die wetenschapper denkt ook, ja voor de helft van het geld doe ik ook geen fluit. Dan maakt hij een standaard rapport op waaruit blijkt dat het DNA voor meer dan 90 procent overeenkomt met de man, van wie de politie denkt dat die het wel eens geweest zou kunnen zijn. Nou, prima deal toch. De ene helft voor de politie en de andere helft gauw verdiend door een rapport op te maken dat op geen enkel werkelijk onderzoek is gebaseerd. Kijk, dat is nou de wereld van de politie en van de forensische wetenschap.

09-11-2018 15:52:17 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.730

OTindex: 1.482

Daarom zeggen mensen ook, zand erover. En Dan doen ze ook veel zand om te voorkomen dat de overledene misschien nog wel eerder thuis is dan de familie

09-11-2018 16:13:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.873

OTindex: 66.271



Want je wilt toch geen enkel risico lopen, hè! @stora : En dan ook nog eens een grote zware grafsteen.Want je wilt toch geen enkel risico lopen, hè!

