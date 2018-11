Kat ruim drie weken vast onder spoor bij Soest

In Soest is een kat bevrijd die vastzat in een kabelgoot bij het spoor. Het diertje zat daar zeer waarschijnlijk al 23 dagen opgesloten, maar hij heeft het wonder boven wonder overleefd.



Medewerkers van Dierenambulance Eemland hoorden het beestje vrijdag jammeren door een klein kiertje dat open was. De goot zat sinds 10 oktober dicht en dat was precies de dag waarop de kat vermist raakte. "Hoe heeft ie het overleefd", vraagt de Dierenambulance zich af.



De kat was broodmager. Met behulp van ProRail wisten de dierenverzorgers het beestje te bevrijden. Hij is nu weer veilig terug bij zijn baasje.

Reacties

08-11-2018 17:22:38 Mamsie

Oudgediende



Ben je zo leuk op avontuur en dat overkomt je dit!

08-11-2018 18:02:41 Beesie

Senior lid

@Mamsie : Die zal het avonturieren voorlopig wel uit zijn poezenhoofd laten!

