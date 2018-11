Belg rijdt auto muurvast op steen bij restaurant langs A4

HOOFDDORP - Voor twee Belgen heeft een snelle hap bij een fastfoodrestaurant langs de A4 een flink staartje gekregen. Nadat ze maandagnacht hun bestelling in ontvangst hadden genomen, 'parkeerde' de bestuurder de auto ongewild op een flinke kei.De bestuurder stuurde iets te vroeg in en reed over een kei. Die kei bleek zo hoog dat de wielen het contact met het wegdek verloren en de auto enige tijd op het chassis in het luchtledige balanceerde.Een opgeroepen berger tilde het voertuig op en zette het weer op vier wielen. Volgens getuigen viel de schade mee en konden de twee hun weg vervolgen.