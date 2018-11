Amerikaanse soldaten drinken al het bier in Reykjavik op

Amerikaanse militairen hebben in de IJslandse hoofdstad Reykjavik gedronken tot het niet meer kon, letterlijk dan. De soldaten, die daar op oefening waren, gingen vlotjes door de voorraad bier van de lokale cafés. Een lokale brouwerij moest alle zeilen bijzetten om aan de vraag te voldoen.



Amerikaanse soldaten die op oefening waren in IJsland hebben zich van hun stoerste kant laten zien. Tijdens de vijfdaagse trip kregen de soldaten ook wat tijd vrijaf en die brachten ze onder andere door in de cafés en bars in de hoofdstad Reykjavik. Daar zetten ze het op een drinken. Het duurde niet lang vooraleer de eerste restaurants en cafés door hun biervoorraad zaten. De 7.000 mariniers bleven maar hijsen, waardoor uiteindelijk zo goed als alle etablissementen in biernood geraakten, meldt Military Times. Hulp kwam er van Ölgerð Egils Skallagrímssonar, een lokale brouwerij. Het bedrijf zette meteen extra werkkrachten in en klopte overuren om in sneltempo nieuwe leveringen te kunnen doen. De dorstige militairen waren in IJsland voor 'Trident Juncture', de grootste militaire oefening van de NAVO sinds de Koude Oorlog. In totaal nemen zo'n 40.000 manschappen en 31 landen eraan deel. De tijdelijke troepenmacht bestaat uit 150 vliegtuigen, 70 schepen en 10.000 voertuigen.

Reacties

IJsland kennende zullen die soldaten het merken als de afrekening van hun creditcard komt

Ze zijn het misschien nog steeds niet helemaal gewend daar. Pas sinds 1989 mag er in IJsland weer bier worden verkocht.



Als alles was gegaan zoals gepland, had ik daar toen als nieuwbakken inwoner getuige van kunnen zijn. Maar het is anders gelopen.



