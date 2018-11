Zijn vrienden daagden hem in een dronken bui uit om een slak in te slikken. Nu is Sam overleden

Het was een avond in 2010 en Sam Ballard deed wat alle 19-jarigen weleens doen: tot in de late uurtjes met zijn beste vrienden lachen en wijn drinken

het is nooit verstandig om te wedden of je te laten uitdagen als je dronken bent

