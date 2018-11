Gehaaste mama vergeet haar twee kinderen in treinstation

Rennen om op tijd je trein te halen, het is een herkenbaar gegeven. Een jonge moeder uit Nederland was zelfs zo gehaast, dat ze haar twee kinderen vergat in het treinstation.



Soms ben je zo gefocust om je trein te halen, dat je alles vergeet. In zeldzame gevallen worden ook je kinderen daar de dupe van. "Nadat een vrouw de trein had genomen, kwam ze er achter dat haar twee kinderen nog op het perron stonden", dat schreef de veiligheidsdienst van de Nederlandse Spoorwegen op hun sociale media. In volle paniek rende ze naar de conductrice. Wat bleek? In alle drukte van het opheffen van haar bagage, had ze niet gemerkt dat haar twee ukjes niet mee waren opgestapt. Gelukkig kon het probleem snel worden opgelost. "Wij hebben er voor gezorgd dat de vrouw in kwestie gratis naar het station kon reizen waar haar kinderen stonden", aldus de NS. De kinderen hadden het ondertussen goed naar hun zin. Ze werden opgevangen in een verwarmd lokaal van de klantendienst, waar ze snacks en frisdrank kregen tot hun mama terug was. Opgelucht bedankte ze de veiligheidsdiensten en gingen ze nadien allemaal samen naar huis.

Reacties

het is goed afgelopen en de kinderen zijn leuk opgevangen en bezig gehouden, dus waarschijnlijk houden die er niets aan over....

Hopelijk voor die vrouw zijn die kinderen te jong om het niet later op elk verjaardagsfeestje als vaste anekdote langs te laten komen.

