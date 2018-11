Busongeluk China met vijftien doden na slaande ruzie met chauffeur

Een busongeluk vorige week zondag in de Chinese stad Chongqing, waarbij een bus vanaf een hoge brug in de rivier de Yangtze stortte, is veroorzaakt door een ruzie tussen een passagier en de buschauffeur. Bij het ongeluk kwamen alle vijftien inzittenden om het leven.De beelden, die in de zwarte doos van de bus werden opgeslagen, zijn door de politie naar buiten gebracht. Daarop is te zien dat de chauffeur in een verhitte discussie verwikkeld is met een vrouwelijke passagier. De vrouw deelt een klap uit, waarna de chauffeur terugslaat. Op andere beelden, gemaakt met de dashcam van een passerende auto, is te zien hoe de bus na een botsing met een tegemoetkomende auto de rivier in stort.Volgens de politie was de vrouw boos op de chauffeur omdat ze haar halte had gemist.