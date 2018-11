Non wordt pornoster

Acht jaar zat ze in het klooster, de 28-jarige Yudi Pineda. Toen besloot de Colombiaanse het over een heel andere boeg te gooien. Ze zei het saaie kloosterleven vaarwel en werd een succesvolle pornoster.



Op haar tiende kwamen de lokale nonnen in haar klas vertellen over het klooster. Dat leek haar wel wat en enkele jaren later trad ze in. Ze bleef acht jaar lang in het klooster wonen. Maar haar leven veranderde toen ze Juan Bustos ontmoette. Hij is eigenaar van een website voor erotische webcamsessies. En hij zocht modellen.



De voormalige non besloot auditie te doen en werd aangenomen. �In het begin voelde ik me daar nog slecht over, maar nu vind ik het oké. Ik voel me ook goed als ik naar de kerk ga. Ik mis het gebed op vrijdag, maar de ontmoetingen op zaterdag of de zondagsmis nooit�, vertelt de pornoster aan The Sun.



06-11-2018 18:55:27 Noepetote

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, dat weet ik zeker...

Wel heel bizar! Of... toch ook weer niet. Want wist je dat Kim Holland vroeger een jehova's getuige was?En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, dat weet ik zeker...

06-11-2018 18:56:48 Mamsie

Van paternoster tot pornoster. Scheelt maar weinig letters dus geen probleem.

06-11-2018 19:34:54 allone

Het mooie is natuurlijk dat ze bereid is van koers te veranderen, en niet vast blijft zitten in een eerdere beslissing @Mamsie : amen.Het mooie is natuurlijk dat ze bereid is van koers te veranderen, en niet vast blijft zitten in een eerdere beslissing

