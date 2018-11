Zeldzame meteoriet weer even terug in Zeeland

Het ziet er uit als een paar brokken steen met wat gruis: de brokstukken van de meteoriet die op 28 augustus 1925 insloeg bij het Zeeuwse Ellemeet. Vanaf vandaag is de meteoriet een jaar lang te zien in Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg."Geweldig!", zegt Rijk-Jan Koppejan van de Middelburgse sterrenwacht bij Omroep Zeeland. "De meteoriet vertelt ons van alles over de ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel, dus ook over onze aarde. Wat mij betreft behoort hij tot het Zeeuwse erfgoed."In augustus 1925 hoorden inwoners van Ellemeet, vlak bij Renesse, eerst een hard fluitend geluid. Even later sloeg een steen uit de ruimte een gat in de grond. Wat later viel een tweede steen. Daarna volgde een enorme klap. Dat bleek de 'hoofdmeteoriet', een stuk steen uit de ruimte van ruim een kilo zwaar.Onderzoek wees uit dat het om een zeldzaam fenomeen ging. Veruit de meeste meteorieten die op aarde terechtkomen, belanden niet op land maar in zee. Het gebeurt bijna nooit dat ze in bewoond gebied terechtkomen. In Nederland is dat tot nu toe zes keer voorgekomen.Ook de afkomst is bijzonder. De meteoriet van Ellemeet (ook wel meteoriet van Serooskerke genoemd) komt van de planetoïde Vesta, die 2,4 keer zo ver van de zon staat als de aarde. Deskundigen denken dat er door een botsing met een ander hemellichaam stukjes van Vesta zijn afgebroken. Deze brokken hebben er 24 miljoen jaar over gedaan om in Ellemeet neer te storten.De steen en het gruis zijn niet alleen bijzonder vanwege de wetenschappelijke waarde. In de nacht van 18 op 19 augustus 2014 haalden ze het nieuws om een andere reden. Toen werd het kistje met de meteoriet gestolen uit sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. De bijzondere steen in de brandkast was bijvangst; de inbrekers hadden vooral oog voor andere kostbaarheden.Het stuk steen werd weggegooid in de bosjes bij een tennisbaan in Utrecht. Even later werd het daar teruggevonden door tennissers op zoek naar hun bal. Helaas bleek de meteoriet flink beschadigd. Hij bestaat nu nog uit een groot brok, vijftien kleinere stukjes en flink wat gruis.Maar daar zitten ze in Middelburg niet mee. "Wij zijn er bijzonder blij mee dat, in samenwerking met sterrenwacht Sonnenborgh, delen van de Ellemeet-meteoriet nu voor het eerst in Zeeland te zien zullen zijn", aldus de Volkssterrenwacht op de website. De brokstukken blijven een jaar lang in Zeeland.