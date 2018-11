Water Vinkeveense plassen te schoon

DE RONDE VENEN - Het water in de Vinkeveense Plassen is te helder. Daarover gaat althans een petitie, die de lokale partij Ronde Venen Belang is gestart.



Het probleem is volgens RVB-raadslid Anco Goldhoorn dat het waterschap te veel fosfaten uit het water filtert. "Te veel fosfaat is niet goed, maar nu zit er te weinig in", zegt hij. "Daardoor is het water zo voedselarm geworden dat micro-organismen en daardoor ook de vissen in soorten en in aantallen enorm teruglopen."



SPORTVISSERS

De petitie over het water van de Vinkeveense Plassen is sinds gisteren bijna 500 keer getekend. Mensen die zich bij de plassen betrokken voelen betogen daarmee dat het ecosysteem uit balans is geraakt en dat sportvissers tegenwoordig wegblijven. Ze willen dat het waterschap stopt met het 'defosfateren' van het water dat wordt aangevoerd om de plassen op peil te houden.



Ook de lokale middenstand merkt dat zowel het leven onder als rond het water is veranderd. "Normaal kwamen er hier elk weekend misschien wel honderd Duiters", zegt Cees van Eijk van Hengelsport De Ronde Venen. "Nou, als het er nu nog tien zijn... Duitsers overnachten hier en drinken allemaal een biertje. Ze houden de economie levendig."



Ook palingvissers maken zich zorgen."Je ziet dat de stand lager is", zegt beroepsvisser Bert Klinkhamer die de komende drie jaar een onderzoek instelt. "We zetten jonge palingen uit en we volgen die om te zien hoe snel ze groeien. We verwachten dat de paling in de Vinkeveense Plassen minder snel groeit dan in andere, voedselrijkere wateren."



Het heldere water zorgt er bovendien voor dat er werk verzet moet worden om de plassen bevaarbaar te houden, zegt raadslid Goldhoorn. "Door helder water krijg je op grotere diepte waterplanten zoals kranswier. Er zijn in Nederland al gebieden waar speciale maaiboten moeten worden ingezet."



Waterschap Amstel, Gooi en Vecht spreekt tegen dat het water té schoon is. Het schap streeft naar helder water waarin onderwaterplanten beter kunnen groeien, als basis voor een gezond ecosysteem. "Er verdwijnen geen vissoorten, het systeem wordt zelfs diverser dan eerder", meldt AGV aan RTV Utrecht. De nieuwe vissoorten zouden zich aan de beschutte randen van het water beter thuis voelen dan in de diepte.



"De monocultuur van grote brasems verdwijnt wel en je vangt dan minder snel een vis", aldus een woordvoerder van het waterschap. "Vissers betreuren dit misschien. Die vissen kunnen ze wel heel goed vangen in de rest van de tussenboezem. Daar zit namelijk heel veel brasem en karper. Het water in Vinkeveen is ook zeker niet dood, maar zit juist vol met flora en fauna."

