Kapperszaak Weteringstraat blijkt groot drugslab

Een kapperszaak en tevens bovenwoning aan de Weteringstraat te Amsterdam, waar vorige week een grootschalig onderzoek werd uitgevoerd, is zaterdag door burgemeester Femke Halsema gesloten. Beide panden werden als drugslab gebruikt.Naast knipbeurten werden er ook hele andere praktijken uitgevoerd in het pand in het centrum. Tijdens het onderzoek is een grote hoeveelheid aan harddrugs gevonden.De politie ontdekte 16 kilo aan XTC-pillen, een aantal jerrycans met GHB, een tas met MDMA en een tiental jerrycans met GBL. Daarnaast werden er grote hoeveelheden aan materialen gevonden die gebruikt worden voor de handel in verdovende middelen.De kapperszaak is per direct voor onbepaalde tijd gesloten, de bovengelegen woning blijft in ieder geval drie maanden dicht.