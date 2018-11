Halloweenvermomming gaat de mist in

Voor Anna Tew uit het Amerikaanse Mobily County heeft Halloween een gitzwart randje gekregen. De vrouw gebruikte valse tanden om haar outfit compleet te maken, maar daar liep het mis. De tanden zaten zo vast dat een tandarts ze moest verwijderen.Tew kwam met het idee op de proppen om als zombie Halloween te vieren. Kers op de taart waren de goedkope tanden van drie dollar die ze in de winkel kocht. Maar van die aankoop zou ze dik spijt krijgen. Het gebit werd geleverd met lijm die zich veel te hard hechtte. Na een tijdje zat er niks anders op dan naar de tandarts te gaan. De neptanden bezorgden de vrouw ondraaglijk veel pijn. "Ik probeerde ze weer te verwijderen omdat ze zo strak zaten, maar ze bewogen niet. Uit frustratie haalde ik er zelfs een knijptang bij, maar zonder succes", aldus de vrouw aan lokale zender WKRG. Eenmaal bij de tandarts was haar ellende nog niet voorbij. De attributen moesten zonder verdoving verwijderd worden omdat de arts bang was haar echte tanden ook te trekken. "Hij is gewoon beginnen te trekken. Ik heb geschreeuwd als een baby. Gelukkig kwamen ze na een tijdje los". Tew heeft door het voorval een wijze les geleerd. "Nooit gebruik ik nog valse tanden. Ik steek zoiets niet meer in mijn mond. Het was niet alleen pijnlijk, maar financieel ook nog eens een dure grap."