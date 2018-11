Japans eiland verdwijnt zonder dat iemand het merkt

Voor de kust in het noordoosten van Japan is een eilandje verdwenen. Niemand weet wanneer het precies is opgeslokt door de zee, maar vermoedelijk is het al enige tijd weg.



Het onbewoonde eilandje Esanbe Hanakita Kojima lag slechts 500 meter van het dorpje Sarufutsu op het grote eiland Hokkaido. Toch merkte geen enkele inwoner dat het stukje land onder de golven verdween.



Esanbe is een van de 158 onbewoonde eilanden die in 2014 een naam kregen van de Japanse overheid in een poging om duidelijk te maken tot waar de territoriale wateren van Japan reikten. Deze eilandjes spelen een belangrijke rol in geschillen met China en Rusland over grondbezit.



Het was de schrijver Hiroshi Shimizu die ontdekte dat het eiland weg was. Hij bezocht Sarufutsu om een vervolg te maken op zijn fotoboek over Japans 'verborgen' eilanden en wees de lokale bevolking erop dat Esanbe nergens meer te zien was.

S de Russen en Chinezen hebben het gepikt en verstopt!

