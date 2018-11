Brouwerij biedt biervluchten aan

De Schotse brouwerij Brewdog schudt iets nieuws uit de mouw voor bierliefhebbers. Het bedrijf pakt uit met een vlucht dat bijna evenveel bier verbruikt als kerosine. Opstijgen en drinken maar, is de boodschap.



Dronken op het vliegtuig zitten, het wordt normaal niet aangemoedigd. Maar daar wil de Schotse brouwerij Brewdog verandering in brengen. Zij bieden binnenkort een acht uur durende vlucht van Londen naar het Amerikaanse Ohio aan. Niks speciaal zou je denken? Ware het niet dat er tijdens deze vlucht bier voorzien is voor 240 gasten.



Heb je vliegangst? Dan zal deze vlucht waarschijnlijk je gedachten verzetten. Niet alleen krijg je een bierproeverij op een ongeziene hoogte, er wordt ook een diner voorzien geïnspireerd op de Brewdog-bieren, een aangepast entertainmentpakket op de zeteltelevisies en speciaal ontworpen cocktails.



De pret stopt niet eens je voet aan wal zet. Na de vlucht trek je voor vier dagen naar hun Amerikaanse vestiging in Columbus. Deelnemers worden rondgeleid in de brouwerij, mogen de beste bars en restaurants van de stad bezoeken en wie nog een beetje meer geld op tafel legt, kan slapen in The Doghouse. Een hotel genesteld in de brouwerij. Wakker worden met de geur van hop, het is een unieke ervaring. Maar al deze ervaringen zijn niet goedkoop. Voor vier dagen inclusief vluchten, hotel en activiteiten ben je 1.400 euro kwijt. Wil je de reis in een priv├ękamer doorbrengen, dan betaal je maar liefst 2.500 euro.

