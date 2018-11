Horror McDrive veroorzaakt verkeerschaos

De politie heeft onlangs ingegrepen bij een halloweenviering in Doetinchem. De toeloop bij de Horror McDrive was zo groot dat het verkeer op de A18 en de provinciale wegen volledig vastliep. Uiteindelijk sloot de politie alle toegangswegen naar de McDonald's af.De actie was van tevoren aangekondigd en leverde volgens Omroep Gelderland toen al meer dan tweeduizend reacties op. Daarna was het meteen rond 21.30 filerijden van veelal geschminkte automobilisten en hun passagiers.Toen het daarna ook op de wegen in de buurt vastliep, greep de politie in. Auto's werden teruggestuurd, mensen die wilden lopen konden nog wel naar de Horror McDrive.De afsluiting kwam de politie en het restaurant op veel kritiek te staan. "Ronduit belachelijk. Dik een half uur stilgestaan, politie erbij en iedereen wordt weggestuurd! Nu maar met een zak chips op de bank want andere snackbarren ook dicht," schrijft een van de criticasters op Facebook.Wat de ingreep door de politie betekent voor de andere halloweenfeesten van de hamburgergigant is nog onduidelijk. De komende dagen staan soortgelijke evenementen gepland in onder andere Venlo en Den Haag.