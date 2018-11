Eiland bij Hawaii verdwijnt van de kaart door orkaan

Een eiland van Hawaï is van de kaart verdwenen, nadat orkaan Walaka er had huisgehouden. Het gaat om East Island, een eiland ter grootte van negen voetbalvelden, dat bijna 900 kilometer ten westen van Honolulu in de Stille Oceaan ligt.Hoewel het onbewoond en een relatief klein stuk grond was, was East Island wel belangrijk voor de fauna in dat gebied. De Hawaïaanse monniksrob is een van de diersoorten die daar leeft. De zeehondensoort wordt met uitsterven bedreigd: slechts 1400 van hen leven nog. Paren brachten hun jongen op het eiland groot.De eveneens bedreigde groene zeeschildpad en de albatros waren ook afhankelijk van het eiland. Die dieren zochten land op om te vluchten voor de tijgerhaai, die rondzwemt in die wateren.Amerikaanse wetenschappers kwamen achter de verdwijning van het eiland door satellietbeelden te bekijken. Hoogleraar Chip Fletcher van de Universiteit van Hawaï schrok zich rot toen hij de beelden zag. "Ik kon het echt niet geloven", zegt hij tegen The Guardian.Zijn team onderzocht hoe oud het eiland was en welk effect de klimaatverandering erop zou hebben. "Het eiland is 1000 tot 2000 jaar oud. We zijn er in juli nog geweest, dus het is balen dat het nu verdwenen is", aldus Fletcher.Hoewel de professor meer onderzoek had willen doen op East Island, heeft hij wel nog iets anders geleerd. "De Hawaïaanse eilanden lopen veel meer gevaar dan we vermoedden. Ik dacht dat het eiland nog zeker een decennium zou blijven bestaan, maar het is dus toch veel kwetsbaarder."Onderzoekers koppelen het verdwijnen van East Island aan de opwarming van de aarde. Daardoor worden stormen en orkanen steeds sterker. Ook leidt de stijging van de zeespiegel ertoe dat eilanden onder water zullen verdwijnen.