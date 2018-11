Hond Limburgse wanbetaler afgepakt door deurwaarder

Een man in het Limburgse Bergen is zijn hond kwijt vanwege openstaande schulden. Het dier is in beslag genomen door een deurwaarder. Als de wanbetaler en de schuldeisers er niet snel uitkomen, wordt de hond geveild.



Het gaat om een zes jaar oude Duitse dog met de naam Nero. Eigenaar Harry van der Schoot zegt tegen 1Limburg verbaasd te zijn dat zijn huisdier is afgepakt. "Een hond van zes die gemiddeld acht jaar oud wordt, wat heeft die voor waarde?" Van de Schoot heeft nog een hond, die is niet in beslag genomen.



Volgens deurwaarder Harrie van de Pas is Nero in goede handen. "Hij is bij de dierenarts geweest en wordt verzorgd door een tijdelijke bewaarder." Een bezoekregeling is er op dit moment niet.



De inbeslagneming van de viervoeter is volgens Van de Pas een laatste poging om tot een regeling te komen met Van der Schoot. "De zaak loopt al een aantal jaar en we moeten druk uitoefenen om betaling los te krijgen."



Volgens de wet mag een deurwaarder beslag leggen op de hele inboedel en huisdieren vallen daar ook onder. Van der Schoot zegt dat de deurwaarder de wet misbruikt om druk op hem uit te oefenen. "De schuldeiser wil zo pressie op mij uitoefenen. De hond is namelijk hoogstens 100 euro waard."



Van der Schoot zegt dat hij nu alleen akkoord kan gaan met een betalingsregeling waarmee hij zijn hond pas over 25 maanden terugkrijgt. "Dat betekent dat ik hem terugkrijg tegen de tijd dat hij overleden is."



De wet op beslag- en executierecht stamt uit 1838 en is nooit gemoderniseerd. Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders is het dan ook hoog tijd dat de wet wordt herzien.



"Onze visie op huisdieren is niet meer zoals toen. Nu worden dieren vaak gezien als een lid van het gezin en niet meer als een zaak van waarde", zegt voorzitter Wilbert van de Donk. "We willen een regeling waarin duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen huisdieren en bijvoorbeeld honden van fokkers."



In juni is een wetsvoorstel ingediend waarin onder meer een uitzondering wordt gemaakt voor reguliere huisdieren. Het voorstel is nog niet aangenomen.

Reacties

03-11-2018 15:06:47 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.287

OTindex: 876

Mijn hond af laten pakken wegens een schuld? Over mijn lijk!! En dat mag je gerust letterlijk nemen!

03-11-2018 15:24:03 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.463

OTindex: 5.577

Ik hoop dat die wet snel aangenomen wordt. En ik hoop dat die deurwaarde krijgt waar hij met zulke acties om lijkt te vragen! Ik heb al meerdere keren gemerkt dat gasten die dingen uithalen die niet door de beugel kunnen het in drievoud terugkrijgen. Moge dat ook voor die deurwaarde gelden! Ik hoop en wens dat karma hier zich ook laat gelden.

03-11-2018 15:26:43 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.862

OTindex: 2.982





Als de afbetaling er 25 maanden over zou gaan doen dan krijgt hij inderdaad een dode hond terug. Ik vind het schandalig dat er met een dier zo gesold kan en mag worden, ik hoop dat de wet snel aangepakt gaat worden en dat dit nooit meer kan gebeuren.

Waar heeft hij de achterstand op? Hij kan wel twee grote honden onderhouden, dus hoe hoog is de schuld en waarom heeft hij die schuld?Als de afbetaling er 25 maanden over zou gaan doen dan krijgt hij inderdaad een dode hond terug.Ik vind het schandalig dat er met een dier zo gesold kan en mag worden, ik hoop dat de wet snel aangepakt gaat worden en dat dit nooit meer kan gebeuren.

03-11-2018 15:33:37 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.669

OTindex: 1.476

Ze mogen bij mij alles meenemen, maar van de honden blijven ze af.

03-11-2018 15:50:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.816

OTindex: 66.162



En had hij geen hond gehad naar wel een inwonende vriendin, was die dan ook ontvoerd?



Ik heb geen hond maar als ik er wél een zou hebben, zou ik me volledig bij Wat idioot, een hond is toch geen ding!En had hij geen hond gehad naar wel een inwonende vriendin, was die dan ook ontvoerd?Ik heb geen hond maar als ik er wél een zou hebben, zou ik me volledig bij @SamuiAxe en @stora aangesloten hebben.

03-11-2018 16:35:48 EHBO-POST

Senior lid

WMRindex: 148

OTindex: 47

Wnplts: Moerdijk

T S Volgens een europeese wet mag je GEEN levende haven ( dieren dus ) als dwangmiddel afnemen bij een wanbetaling !

Nog even nemen ze je kind mee ..........



03-11-2018 16:47:54 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.669

OTindex: 1.476



Deurwaarders dreigen heel erg, maar ze mogen helemaal niet zo veel. @EHBO-POST , als daar een Europese wet voor is, dan is die deurwaarder flink in de fout.Deurwaarders dreigen heel erg, maar ze mogen helemaal niet zo veel.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: