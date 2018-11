Exploderende bomtoiletten zorgen voor 23 gewonden

Een fabrikant van doortreksystemen in de Verenigde Staten roept meer dan een miljoen pompen terug nadat er meerdere incidenten waren met ontploffende wc’s.In totaal zijn er ongeveer 1.500 meldingen binnengekomen van bomtoiletten. Minstens 23 mensen raakten hierbij gewond, een persoon moest zelfs een operatie aan zijn voet ondergaan.Het nieuws werd naar buiten gebracht door de Consumer Product Safety Commission. De boosdoener is de zogenaamde Flush Mate, een doortreksysteem dat ‘te krachtig is’. Door de hoge druk kunnen toiletpotten breken, wat kan leiden tot verwondingen, zo meldt NBC New York. Naast fysieke schade is er ook voor ongeveer een half miljoen euro materiële schade geleden.Er zijn bijna 1500 gevallen bekend in de Verenigde Staten en Canada waarbij de Flushmate II 501-B onschuldige toiletten transformeerde in een gevaarlijke plofpotten. Toiletgebruikers moeten hun serienummer checken en kunnen op een website zien of hun kleinste kamertje ook een tikkende tijdbom is. In totaal zijn er 1,4 miljoen van deze wc’s in omloop.Deze doortrekpomp is niet verkrijgbaar buiten Noord-Amerika, je kan dus hier met een gerust hart een grote boodschap blijven doen.