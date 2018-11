Jongens stunten bovenop trein

Het leek op een gevaarlijke stunt uit een James Bond-film. Twee jongens reisden zondag bovenop de trein op het traject van Leeuwarden naar Groningen. In Buitenpost werden ze er door de politie vanaf gehaald.De twee, een 23-jarige Groninger en een 21-jarige Fries, waren in de Friese hoofdstad op de trein geklommen. Liggend op de trein gingen ze richting Groningen.In Zwaagwesteinde zag iemand ze liggen. Die waarschuwde de politie. Die wachtte de jongens op in Buitenpost, de eindhalte van de trein vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen Buitenpost en Groningen.De twee waren door hun capriolen op de trein onderkoeld geraakt. Nadat ze weer wat waren opgewarmd, kregen ze een proces-verbaal.Sikkom heeft een video van de treinsurfers op haar Facebookpagina gezet.