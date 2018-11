Jongen neemt boeken mee in microgolfoven nadat school rugzakken verbiedt

Middelbare scholen hebben heel wat regels waaraan jongeren zich moeten houden. Zo zijn bepaalde kapsels, joggingpakken en nepwimpers maar een paar voorbeelden van zaken die niet mogen gedragen worden. Maar toen een Britse school rugzakken in de ban deed, kwam een scholier met een inventieve oplossing.Het verbod op tassen werd ingevoerd op de Spalding Grammar School in Lincolnshire. De reden? De tassen zouden lichamelijk letsel veroorzaken bij jongere studenten vanwege de grootte en zwaarte van de tassen.Maar de 17-jarige Jacob Ford die ook scholier is op Spalding Grammar vond de regel belachelijk en bedacht een briljante tegenreactie op het bericht dat zesdeklassers geen tassen mochten dragen tussen hun lessen door.Hij begon zijn boeken te vervoeren in een magnetron en een rieten mand: twee opties die veel zwaarder en moeilijker waren om zijn boeken in te vervoeren dan iedere tas die hij zo’n beetje had kunnen kiezen. Hij schreef daarnaast een essay van 3000 woorden waarin hij beargumenteerde dat er ook een compromis had kunnen worden gesloten tussen de leerlingen en de school.De school kon zijn grap niet waarderen en schorste Ford twee dagen omdat die weigerde zijn telefoon te overhandigen. Ford beweerde dat hij de telefoon gebruikte om zijn moeder te informeren over het protest. Zijn moeder, Tracy, verklaarde aan de Britse pers dat ze erg trots was op haar zoon, ongeacht zijn schorsing.“Ik denk dat het protest van Jacob heel vredevol was en ik vind dat hij ook zijn zegje had mogen doen. Aan het einde van de dag heb ik vertrouwen in de vrijheid van meningsuiting en daarom ben ik erg trots dat hij opkwam voor iets waar hij in gelooft; magnetron, of geen magnetron.” De leiding van de school is het niet met de moeder eens en betreurt het “dat zij het gedrag van haar zoon verheerlijkt.”“,De feiten die nu gepresenteerd worden staan ver af van de werkelijkheid”, aldus directeur Steven Wilkinson aan de lokale krant Spalding Today. “Er is hier sprake van een student die zich op een ongepaste manier heeft gedragen. Hij heeft acties uitgehaald die ik nog nooit heb meegemaakt en die absoluut niet in overeenstemming zijn met het beleid van de school. Wat mij het meest teleurstelt, is dat de ouder in kwestie in plaats van met ons meewerkt, het gedrag van haar zoon heeft aangemoedigd en dit nu probeert te verheerlijken.”