NASA ontdekt perfect rechthoekig stuk ijs op Antarctica

Het lijkt alsof een timmerman een grote rechthoek uit het ijs heeft gezaagd, maar het is puur natuur. Het perfect rechthoekige stuk ijs is door wetenschappers van NASA ontdekt op Antarctica.De meeste ijsbergen, of eigenlijk alles in de natuur, bestaan niet uit perfect geometrische vormen. Ze hebben rare hoeken, bulten of uitsteeksels. Zo niet, dit stuk ijs, dat wel een ijsbaan lijkt. Het dreef rond in de buurt van de Larsen C-ijsplaat, een gigantische ijsberg die vorig jaar afbrak.Er is een verklaring voor de berg die tussen alle ijsschotsen wat misplaatst lijkt. "Wellicht is ze nog maar recent afgebroken van een groter geheel", vertelt Kelly Brunt van de universiteit van Maryland. "Onder invloed van de wind en de zee zal het strakke lijnenspel van deze plaat snel minder scherpe vormen aannemen."De foto maakt deel uit van het IceBridgeproject van NASA, dat de poolgebieden vanuit de lucht in kaart brengt om de ontwikkeling van de ijsplaten te volgen.