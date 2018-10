Man vindt gestolen fiets terug via Marktplaats

BREDA - Een 47-jarige man uit Breda die zijn gestolen fiets op Marktplaats zag staan, besloot zondag zelf langs te gaan en de politie in te lichten. De fiets werd zaterdag gestolen uit een schuur in de wijk Zandberg.



De plek waar de gestolen fiets stond, was voor agenten een bekend adres waar drugsgebruikers wonen. Op het terrein stonden meerdere oude fietsen, maar ook enkele nieuwe exemplaren. De framenummers werden vergeleken, minstens twee fietsen bleken gestolen te zijn.



Drie verdachten werden aangehouden voor heling. Bij een van hen werd in de broekzak een sleutel aangetroffen die hoorde bij een van de twee gestolen fietsen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: