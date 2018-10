Ik bleef hem slaan tot hij me losliet

Tijdens een ochtendduik in zee is een Australische man per ongeluk op een haai gebotst. Het dier haalde onmiddellijk uit en beet in de arm van de man, die het avontuur gelukkig nog kan navertellen.

“Toen ik mezelf nog een laatste keer in zee begaf en met mijn hoofd naar beneden in de golven dook, botste ik tegen de haai aan”, vertelt de man vanuit zijn ziekenhuisbed. “Ik wist niet dat de haai er was en kon hem ook niet zien, aangezien ik omgeven was door wit kolkend water.”



“Ik verwijt de haai niets, ik bevond me in zijn gebied. Dit was zijn instinctieve reactie”, aldus de 51-jarige Paul Kenny. Het incident gebeurde zaterdagochtend op een nudistenstrand. Gevraagd of hij naakt aan het zwemmen was, reageerde Kenny met “geen commentaar”.



Het lukte Kenny uiteindelijk om terug te keren naar het strand, waar hij werd geholpen door mensen die de aanval hadden zien gebeuren. Nadat de bloeding gestelpt werd met een verband, werd de man in het ziekenhuis verder verzorgd aan zijn verwonding.



De doodsbange Kenny was op dat moment zo’n vijftig meter van het strand verwijderd. “Ik wist niet waar de haai precies was en ik vreesde dat hij voor mijn benen zou gaan. Ik bleef hem dus maar slaan en stompen tot hij mijn arm losliet.”

