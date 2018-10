Vliegende taxi werkelijkheid in 2020

irbus heeft de eerste testvlucht gedaan met zijn vliegende taxi, die vanaf 2020 de verkeerschaos in de spits moet oplossen en vanaf het dak van wolkenkrabbers zal opstijgen.De verkeerschaos in de spits is spoedig voorbij. Over een paar jaar vlieg je razendsnel over de stad naar huis. Dat is de belofte van vliegtuigfabrikant Airbus, die een vliegende taxi heeft ontwikkeld, Vahana.Airbus lanceerde zijn plannen in 2016 en heeft nu de eerste testvlucht uitgevoerd met het prototype.Vliegende taxi komt er in 2020De vlucht duurde 53 seconden en verliep op 5 meter hoogte. Het doel is om de taxi in 2020 in productie te nemen.Daarmee is Airbus een serieuze kandidaat in de race om de eerste vliegende taxi. Eerder dit jaar deed Kitty Hawk een testvlucht met zijn versie Cora, en zowel Boeing als Uber werkt aan een vliegende taxi.De Vahana heeft plek voor één passagier, vliegt elektrisch en is autonoom. Met zijn acht rotoren stijgt en daalt het vliegtuig verticaal, en eenmaal op de juiste hoogte kantelen de rotoren en zorgen ze voor de aandrijving.Een computer berekent de route en past die zo nodig aan aan obstakels als vogels en andere vliegende taxi's, zodat je snel en veilig je bestemming bereikt.In geval van een ongeluk vouwt er een parachute uit, die je veilig naar de grond brengt.Volgens de ontwikkelaars is de Vahana mogelijk gemaakt dankzij doorbraken op het gebied van accu's en lichtgewichtmaterialen.Accu's zijn lichter, sterker en betrouwbaarder geworden en composietmaterialen goedkoper.De testversie van de Vahana weegt 745 kilo en heeft een spanwijdte van 6,2 meter.