Levenloos meisje in het water blijkt levensechte pop

Groot alarm vorige week maandagmiddag aan de Kombuis in de stad-Groninger wijk Lewenborg. Bij de politie en de brandweer kwam een melding binnen dat er een meisje levenloos in het water lag.De politie was snel ter plaatse. De agenten haalden snel opgelucht adem. Het meisje bleek een haast levensechte pop.Wie de eigenaar van de pop is, is onduidelijk. Mogelijk gaat het om een grap.