Piloten mogen na buitenlandse dienst niet in Nederland werken

SCHIPHOL - Honderden Nederlandse piloten en stewardessen die bij een buitenlandse vliegmaatschappij werken krijgen niet de verplichte Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van inlichtingendienst AIVD. Daardoor kunnen ze niet overstappen naar een Nederlandse luchtvaartmaatschappij als ze daar willen gaan werken. Terwijl de maatschappijen hier juist staan te springen om nieuw personeel.



De AIVD bevestigt dat een VGB kan worden geweigerd als er geen samenwerkingsverband is met de betreffende buitenlandse veiligheidsdienst.



Woordvoerder Joost van Doesburg van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) noemt deze ontwikkeling 'bijzonder jammer'. In jaren van crisis was er voor net afgestuurde Nederlandse piloten geen werk en zijn velen hun carrière begonnen in het buitenland. De lijst van landen waarmee de AIVD geen verdrag heeft is volgens Van Doesburg erg lang.



Turkije en Indonesië zijn voorbeelden van landen waar Nederlandse piloten bij Turkish Airlines of Garuda Indonesia zijn gaan werken en nu geen VGB kunnen krijgen om een carrière in Nederland te beginnen. "Het vreemde is dat die piloten wel naar en van Schiphol mogen vliegen, maar andersom niet", zegt Van Doesburg tegen NH Nieuws.



Er wordt nu een lijn getrokken voor al die landen waarmee geen verdrag is. De VNV vindt dat de AIVD zich zou moeten inzetten om op een andere manier een goed beeld te kunnen krijgen van die Nederlandse sollicitanten.



Voor Nederlandse stewards en stewardessen geldt hetzelfde: "Meestal gaat het om Nederlanders die jaren geleden bij een buitenlandse vliegmaatschappij in loondienst gingen om brood op de plank te krijgen, de verplichte vlieguren te maken en hoge studieschulden af te betalen", zegt voorzitter Annette Groeneveld van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) in De Telegraaf. Nu ze veel makkelijker werk in eigen land kunnen krijgen, komt menigeen van een koude kermis thuis.

Quote:

Het vreemde is dat die piloten wel naar en van Schiphol mogen vliegen, maar andersom niet Dus van en naar Schiphol mag niet?

Dat is inderdaad vreemd.



