Vruchtduif met alcoholprobleem verkozen tot Vogel van het Jaar

Onhandig, dronken, gulzig en glamoureus. Met deze charmante eigenschappen vormt de kereru of Nieuw-Zeelandse vruchtenduif een mooi contrast tegen de industriƫle bedrijvigheid die vaak wordt waargenomen in de vogelwereld. Een prijs kon dan ook niet lang uitblijven.Je hebt misschien nog nooit gehoord van de kereru, maar het gevleugelde dier heeft eindelijk de erkenning gekregen die zijn onstuimige persoonlijkheid verdient - hij werd verkozen tot Nieuw-Zeelandse Vogel van het Jaar. De prijs werd georganiseerd door Forest and Bird, een vzw die zich het lot van de exotische fauna en flora van Nieuw-Zeeland aantrekt. De kereru kwam als winnaar uit de bus van hun jaarlijkse Bird of the Year competitie, met dit jaar een recordaantal van 48.000 stemmers. De kereru leeft zowel in de stad als op het platteland en houdt ervan om zich vol te proppen met rot fruit. Maar wanneer de oogst te overvloedig is, kan dat al eens verkeerd uitdraaien. De vogels worden dan immers zo dronken van de gefermenteerde vruchtjes dat ze hun evenwicht verliezen en uit de bomen vallen. Zo werd een Nieuw-Zeelands vogelopvangcentrum in 2013 overspoeld met benevelde duiven die door bezorgde burgers werden binnengebracht. "Ze kwamen zo dronken als wat binnen", aldus Robert Webb, manager van het Native Bird Recovery Centre. "Het was absurd. We kregen mensen binnen die hun hele armen vol hadden met deze ladderzatte duiven." In het verleden werd er op de vogels gejaagd voor hun vlees en pluimen, maar nu zijn ze een beschermde diersoort en zijn ze verboden voor de jacht.