Vaccinatiewetenschappers zijn nepnieuws zat en komen met oplossing

Het is al enige tijd een probleem: met name jonge hoogopgeleiden zien allerlei duisters in vaccinaties. Daarvoor voeren ze vage internetbronnen aan, die geen enkele wetenschappelijke grondslag hebben. De wetenschap heeft daar nu helemaal genoeg van en komt met een zogenoemde perspectiefkaart.



Daarop is online in één oogopslag te zien wie welke bewering doet en welke bronnen worden aangevoerd. "Veel berichten tegen vaccineren zijn terug te brengen op een enkele bron. Bovendien worden redenaties omgekeerd, zodat het de bronnen uitkomt. Zo gaat het verhaal dat er in Amerika nul mensen zijn gestorven aan mazelen en dat die gegevens afkomstig zijn van een belangrijk gezondheidsinstituut. Weggelaten is dat dat juist komt door de vaccinatie," aldus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Piek Vossen, tegen het AD.



Heel hardnekkig is het idee dat je van vaccinaties autistisch kunt worden. Die bewering komt voort uit een twintig jaar oude studie onder twaalf kinderen, die door wetenschappers compleet onderuit is gehaald. Toch blijven talloze mama-blogjes en zelfbenoemde opvoedingsgoeroes online schrijven dat dat echt zo is. Als je weet waar zij hun info vandaan halen, ben je er beter tegen bestand en laat je je niet meer voor de gek houden, is de gedachte.



De vaccinatiegraad is de afgelopen jaren onder de cruciale 95 procent gezakt. Voor de nationale veiligheid is het dus van groot belang dat ouders hun kinderen laten inenten. Ook de overheid begint daarom met een campagne.

Reacties

28-10-2018 13:31:31 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.594

OTindex: 1.462



Er werd gevraagd of iets een feit of fabel was.

bv als het koud was dan moest je een jas aan anders werd je ziek, kreeg je griep.

Vele moeders en oma's maakten dat hun kinderen wijs, maar je wordt niet ziek van kou, maar je wordt ziek van een virus . Dat krijg je ook als je heel dik bent ingepakt en iemand niest naast je zonder hand voor zijn mond. Kan je krijgen Ik zag laatst in een tv programma dat eigenlijk iedereen dat wel heeft ervaren.Er werd gevraagd of iets een feit of fabel was.bv als het koud was dan moest je een jas aan anders werd je ziek, kreeg je griep.Vele moeders en oma's maakten dat hun kinderen wijs, maar je wordt niet ziek van kou, maar je wordt ziek van een virus . Dat krijg je ook als je heel dik bent ingepakt en iemand niest naast je zonder hand voor zijn mond. Kan je krijgen

28-10-2018 13:40:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.267

OTindex: 19.936



En dat is de huidige anti-vaccinatie hype wel. @stora : Alleen in dat geval, als je het koud hebt verminderd je weerstand en ben je vatbaarder voor een virus. Het is niet helemáál nonsens.En dat is de huidige anti-vaccinatie hype wel.

28-10-2018 14:01:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.594

OTindex: 1.462



Misschien is dat ook wel een fabel.

Maar het viel me eigenlijk op dat echt iedereen een moeder heeft die tegen hun kids zeggen, als je naar buiten gaat doe een jas aan. Dat zit zo in ons systeem ingebakken. @Emmo , ja ok, maar het is niet de reden dat je ziek wordt. Je kan ook weerstand opbouwen door het af en toe eens goed koud te hebben. Bv de mensen die alleen maar koud douchen en die zeggen dat dat heel gezond is. Ik moet er niet aan denkenMisschien is dat ook wel een fabel.Maar het viel me eigenlijk op dat echt iedereen een moeder heeft die tegen hun kids zeggen, als je naar buiten gaat doe een jas aan. Dat zit zo in ons systeem ingebakken.

28-10-2018 15:21:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.782

OTindex: 66.063



Kennelijk had ik een spectaculair immuunsysteem opgebouwd.

Maar als je dat nou niet hebt, ja dan is het raadzaam om erge kou te vermijden.

Dus toch maar een jas aan.

Maar van kou alleen, daarvan word je écht niet verkouden en krijg je ook geen griep.

Eigenlijk is het woord 'verkouden verkeerd, in feite ben je dan 'vervirust .



Laatste edit 28-10-2018 15:22 @stora : Ik ben het met he eens. In de jaren dat ik door weer en wind naar mijn werk ging, 9 kilometer op de brommer en dan ook weer terug, en nooit was ik ziek of verkouden.Kennelijk had ik een spectaculair immuunsysteem opgebouwd.Maar als je dat nou niet hebt, ja dan is het raadzaam om erge kou te vermijden.Dus toch maar een jas aan.Maar van kou alleen, daarvan word je écht niet verkouden en krijg je ook geen griep.Eigenlijk is het woord 'verkeerd, in feite ben je dan '

28-10-2018 17:04:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.267

OTindex: 19.936

@Mamsie : @stora : Eigenlijk zijn het de temperatuurverschillen die je de das om doen. Tenminste dat is mijn ervaring toen ik nog op koelschepen voer. Je sjouwde daar van -20 naar +30 en vice versa binnen één minuut. En daar liepen we inderdaad constant te snotteren.

