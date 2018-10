Reuzenmuizen eten miljoenen kuikens op afgelegen eiland

Twee miljoen vogelkuikens, waaronder zeldzame soorten, vallen jaarlijks ten prooi aan reuzenmuizen op het Britse eiland Gough in de Atlantische Oceaan, onderdeel van de eilandengroep Tristan da Cunha. Daarom begint over ruim een jaar een grote operatie om de muizen te bestrijden.



Gough wordt gezien als een van de belangrijkste zeevogelkolonies in de wereld. Het eiland biedt onderdak aan meer dan tien miljoen vogels. Er wonen geen mensen.



De muizen doken er pas op in de 19e eeuw. Ze kwamen mee met schepen en wisten zich goed aan te passen aan de omstandigheden op het 91 vierkante kilometer grote eiland, schrijft de BBC. Ze leven er van eieren en kuikens.



Zo filmden camera's van onderzoekers hoe groepen van soms wel negen muizen levende kuikens aanvielen en opaten. De knaagdieren doen het zo goed op het eiland, dat ze gemiddeld anderhalf keer groter zijn dan de gewone muis.



Jaarlijks doden de muizen zeker twee miljoen kuikens, stelt een onderzoeker van de Universiteit van Cork. Daaronder zijn kuikens van verschillende bedreigde vogelsoorten, zoals de tristan-albatros.



Van die tristan-albatros leven er op het eiland nog maar zo'n 2000 exemplaren. De eerste tien jaar leeft de vogel boven zee. Pas daarna zoeken ze een partner voor het leven, met wie ze om het jaar één ei leggen.



Gebeurt er niets, dan is de tristan-albatros over enkele tientallen uitgestorven, voorspelt de onderzoeker. Hetzelfde lot wacht daarna de atlantische stormvogel en de macgillivray- of fiji-stormvogel.



Daarom is er nu een plan ontwikkeld om de reuzenmuizen op Gough in 2020 uit te roeien. Daarvoor is een grote logistieke operatie nodig. Een groot schip zal vanuit Zuid-Afrika twee helikopters en grote hoeveelheden vergiftigde graankorrels meebrengen, die over het hele eiland zullen worden verspreid. Het gif moet de muizen binnen 24 uur doden.



Die methode bleek al eerder al succesvol op 700 andere eilanden over de hele wereld.

Reacties

28-10-2018 10:04:47 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 891

OTindex: 1.632

En dan maar hopen dat die vogels het graan niet eten

28-10-2018 10:15:44 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.322

OTindex: 3.797

@Beereekhoorn : Op geïsoleerde eilandjes midden in de oceaan zul je meestal niet veel zaadetende vogels aantreffen.

28-10-2018 10:40:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.782

OTindex: 66.063

Ach, en een stelletje katten importeren heeft ook al geen zin...

28-10-2018 12:40:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.267

OTindex: 19.936

Nee, die beginnen eerst met de vogels, en pas dan met de muizen.

28-10-2018 13:08:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.782

OTindex: 66.063

Muizenval..... muizenval.... Laatste edit 28-10-2018 13:15

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: