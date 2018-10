Gedumpte hond gevonden in jongerenbus Mijdrecht

Een jongerenwerker in Mijdrecht heeft een gedumpte hond aangetroffen in de jongerenbus, die geparkeerd stond aan de Bozenhoven.Aan de achterkant van de bus, een oude SRV-wagen, was een houten schot vernield. Daarachter zat de blaffende hond, een Staffordshire Terrier, waarschijnlijk al een paar uur.De dierenambulance en een hondenbegeleider hebben het achtergelaten beestje gevangen en in bench geplaatst. Daarop kwam een Poolse man aanlopen, die beweerde dat het zijn hond was.De dierenambulance heeft de hond meegenomen. De eigenaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, moet eerst zijn leven op orde zien te krijgen voor hij de hond weer mag zien.