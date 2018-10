Koffie blijkt goed voor je huid

Koffie is veranderd van een ongezond drankje waar je beter maar rap mee kunt minderen in een middeltje dat bijna overal goed voor is. De nieuwste studie naar onze favoriete warme drank wijst uit dat het zelfs goed is voor je huid.



In het vakblad JAMA Dermatology schrijven de wetenschappers dat vrouwen die dagelijks een kopje van het zwarte goud nemen minder kans hebben op rosacea, de veelvoorkomende huidaandoening waarbij je rode vlekken en puistjes krijgt in je gezicht.



De onderzoekers van de Brown-universiteit verzamelden data van zo'n 82.000 Amerikaanse vrouwen, van wie 5.000 last hadden van Rosacea. Degenen die vier keer per dag een kop koffie dronken, bleken 23 procent minder risico te lopen op de huidziekte in vergelijking met vrouwen die maximaal één keer per maand koffie namen. Het gold opvallend genoeg alleen voor koffie met cafeïne.



De wetenschappers vermoeden dat het te maken heeft met de vaatverwijdende werking van koffie. Dat effect verkleint niet alleen de kans op hart- en vaatziekten, maar is ook goed voor de huid. Behalve tegen hartklachten helpt koffie overigens ook tegen diabetes type 2, Parkinson en enkele kankers. Verder zou het goed zijn voor de lever.

