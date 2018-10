Parachutist stort neer na hartaanval in de lucht

Een parachutist is bij het vliegveld Teuge in Gelderland hard op de grond terecht gekomen, nadat hij in de lucht een hartstilstand had gekregen.



Hij is gereanimeerd door toegesnelde hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens een woordvoerster van de politie maakte het slachtoffer deel uit van een formatie van zes parachutisten die uit een vliegtuig sprongen.

Reacties

25-10-2018 12:26:03 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.374

OTindex: 16.106

Hij heeft dus kennelijk nog wel zijn parachute opengetrokken, anders was reanimatie vermoedelijk niet meer een optie geweest.

25-10-2018 12:26:19 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.312

OTindex: 3.792

O, dus dát was het. Ik vond het al een vreemd verhaal.

(En ik was nog even bang dat het mijn zwager was.)

