Drankrijder rijdt van de A6 af

Een drankrijder heeft zaterdag op de A6 erg veel geluk gehad, meldt de politie. De man verloor tussen Almere en Lelystad de macht over het stuur en reed bij hectometerpaal 72,1 de berm in.



De auto raakte zwaar beschadigd maar de bestuurder kwam er zonder kleerscheuren van af.



"De bestuurder had een engeltje op zijn schouder", twittert wijkagent Ingeborg van der Linden.

Reacties

25-10-2018 13:15:10 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.374

OTindex: 16.106

Sukkel! Geen medelijden.Sukkel!

25-10-2018 14:08:49 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.579

OTindex: 1.455

@BatFish , van mij hadden zijn kleren ook gescheurd mogen wezen

25-10-2018 16:05:42 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.374

OTindex: 16.106

@stora : En minimaal zijn ego had een zeer forse deuk op mogen lopen van mij!

25-10-2018 16:23:07 stora

Oudgediende



WMRindex: 12.579

OTindex: 1.455

@BathFish en zijn auto in de prak.

25-10-2018 16:34:07 Grouse

Senior lid



WMRindex: 674

OTindex: 522



Meer een Duveltje teveel op. Een engeltje op zijn schouder?Meer een Duveltje teveel op.

