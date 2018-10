Bejaard stel zoekt schat langs het spoor

Een man (78 ) en vrouw (81) uit Amsterdam waren zondagochtend zo druk bezig met het spel 'geocaching', waarbij je met de hulp van GPS op zoek gaat naar een schat, dat ze niet doorhadden dat ze gevaarlijk dicht langs het spoor liepen.



De twee liepen in de buurt van het treinspoor bij de Doggersvaart in Den Helder. Ze kwamen tijdens hun speurtocht gevaarlijk dicht bij de treinrails in de buurt waarna spoorbeheerder Prorail een melding deed van een "persoon op het spoor". Ook droeg de treinverkeersleiding treinen in de omgeving op om stapvoets te rijden.



Toen de politie het stel aansprak van hun gedrag waren ze zich van geen kwaad bewust. De politie heeft de twee ouderen ferm toegesproken. Na de waarschuwing van de agenten heeft het Amsterdamse stel hun schatzoek-avontuur weer verder gezet.



Volgens een woordvoerder van de NS was de vertraging op het spoor maar van korte duur.

