Politie zoekt eigenaars camera met anonieme trouwfotos

Een zwart balkje voor je ogen op een foto van de politie is meestal geen goed nieuws. In dit geval wordt het middel echter ingezet om de eigenaars van een gevonden camera weer te herenigen met hun toestel.De eenheid Centrum-Jordaan plaatste de oproep op Facebook. In het bericht is te lezen dat op de gevonden camera een hoop foto's staan, waaronder een hele serie trouwfoto's.Om de eigenaars van het toestel te vinden heeft de politie enkele van die foto's aan het bericht toegevoegd. Geanonimiseerd dus, om de privacy van de mensen niet al te erg te schaden. Wie de mensen op de foto's ondanks de balkjes herkent, kan contact opnemen met de politie.