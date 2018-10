Gelovigen in Turkse moskee bidden bijna 40 jaar in verkeerde richting

Moslims van een stadje in Turkije hebben ontdekt dat ze al meer dan 37 jaar in de verkeerde richting bidden. Moslims bidden vijf keer per dag in de ri

Reacties

24-10-2018 12:05:52 Sjaak

Tja, geen wonder dat het dan niet helpt hè?

24-10-2018 12:24:25 DrZiggy

S Staat er daadwerkelijk in de koran dat er een foutmarge van 45graden is? Dat is wel heel specifiek en weldoordacht. Had ik niet verwacht.

24-10-2018 12:31:16 Emmo

Vroeger heb ik gehoord van de Hadj-reizen van Indonesië naar Jeddah. Elke dag werd daar aan de dienstdoende stuurman gevraagd welke richting Mekka was. Uiteraard zijn er twee verschillende richtingen: Grootcircel (geografisch) en loxodroom (kompas), die, vooral op grotere afstanden, nog wel eens uiteen kunnen lopen.

Één van de geintjes die wel uitgehaald werden was gradueel de peiling veranderen, zodat ze met het achterwerk richting Mekka kwamen te liggen. Niet netjes, uiteraard.

Aan de andere kant, als je uitgaat van de grootcircel peiling, ga je het bolletje rond en kom je ook weer uit op het gewenste punt.

