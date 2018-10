Bedrijf verhuurt sekspop die lijkt op je overleden partner

De Britse Jade Stanley heeft een speciaal sekspoppenbedrijf uit de grond gestampt. Haar cliënteel zijn mensen die onlangs een dierbare verloren zijn en op zoek gaan naar pop die op die overleden persoon lijkt. “Het geeft hen steun en helpt hen om een stukje van die persoon bij zich te houden”, aldus de moeder van vier kinderen.



Ieder zijn ding, zeker in de slaapkamer. En voor elk van die specifieke voorkeuren bestaat er wel een sector of een winkel. Neem nu het bedrijf van de Britse Jade Stanley. Zij verhuurt sekspoppen, maar dan met een hoek af. Stanley focust zich specifiek op mensen die op zoek zijn naar een pop die lijkt op hun overleden partner. En volgens haar gaan de zaken heel goed.



“De klanten huren de poppen niet voor een ‘onsmakelijke’ reden”, vertelt ze aan NYPost. “Ze geven de mensen steun en het laat hen toe om een stukje van hun dierbare bij zich te houden. Het is ook goed voor mensen die zich niet op hun gemak voelen als ze mensen moeten benaderen.”



Stanley bezit al een keten van zonnebankcentra, maar raakte geïnteresseerd in de sekspoppensector toen ze er 18 maanden geleden een artikel over las. “Ik zag dat veel van mijn concurrenten hun aanbod vanuit een seksueel oogpunt opstelden. Ik wou het van een andere invalshoek bekijken en mensen steun bieden. Het is een heel discrete dienst, met betrouwbare koeriers die het pakje aan je deur komen afleveren.”



Opvallend is dat het bedrijf van Stanley de poppen te huur aanbiedt. Na gebruik worden ze naar een gespecialiseerde firma gebracht, waar ze grondig uitgekuist worden. De artificiële vagina wordt ook vervangen door een nieuwe, zodat de pop opnieuw klaar is voor gebruik.

Reacties

24-10-2018 08:32:58 Kobrakay

Actief lid

WMRindex: 121

OTindex: 2

Wnplts: Arnhem

T S Waarom wachten tot de partner is overleden? Zo'n pop lijkt me nou al handig, dan heeft ze altijd zin

24-10-2018 09:27:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.752

OTindex: 65.955

Quote:

Zij verhuurt sekspoppen, maar dan met een hoek af.



Wat is dát Bels toch een plezant taaltje.

En dat de poppen grondig uitgekuist worden is toch te leuk voor woorden! Wat is dát Bels toch een plezant taaltje.En dat de poppen grondigworden is toch te leuk voor woorden!

24-10-2018 10:46:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.511

OTindex: 29.730

@Mamsie :

als je ze grondig genoeg uitkuist, dan zijn het geen sekspoppen meer als je ze grondig genoeg uitkuist, dan zijn het geen sekspoppen meer

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: