Slaapwandelende vrouw halfnaakt over straat in Assen

De politie in Assen werd vannacht gebeld, omdat er in de stad een huilende vrouw in haar ondergoed over straat liep.



De vrouw bleek aan het slaapwandelen te zijn, meldt de politie via Twitter. Toen agenten bij haar kwamen, was ze wakker geworden.

Reacties

23-10-2018 15:16:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.744

OTindex: 65.944

Ach, het zal je toch maar overkomen.



Ik droomde laatst dat ik in mijn nachthemmetje over straat liep.

Was ik even blij toen ik wakker werd!



Hebben andere mensen nou ook van die rare dromen?

23-10-2018 15:34:20 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.564

OTindex: 5.072

S

en dat ik ze lekker vind

echte nachtmerries @Mamsie : ik droom de laatste week steeds over krentebollen.en dat ik ze lekker vindechte nachtmerries

