Canadese globetrotter fietst op snelle voet door Stad en Ommeland

Fietsen, we doen het allemaal. Maar de Canadese Phil Fertey doet het nét even anders. Hij fietst door Noord-Nederland op de velocipède oftewel een hele ouderwetse fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel.De Canadees nam een sabbatical en besloot te fietsen door Europa. Hij keek naar landen als Frankrijk en België, maar uiteindelijk viel zijn oog op Nederland. Reden: de 'veilige' fietspaden. 'Deze fiets is mede omdat je zo hoog zit niet heel veilig, daarom is het fijn dat er fietspaden zijn waarover je veilig kunt fietsen', aldus Fertey.Toch is het niet altijd gemakkelijk om je weg te vinden in zo'n chaotische fietsstad als Groningen. Fertey: 'Het is heel indrukwekkend dat de stoplichten allemaal tegelijk groen zijn en dat de fietsers dan van alle kanten komen. Dan kom ik er weer achter dat soms lopen toch de meest veilige optie is.'Enkhuizen, de Afsluitdijk, Workum. Fertey heeft al heel wat plekken in Nederland ontdekt. Vandaag fietst hij vanuit de Stad richting Pieterburen en daarna gaat hij door naar Schiermonnikoog. 'Door in je eentje op zo'n fiets rond te reizen, krijg je onderweg veel contact met mensen. Daardoor kom ik uit mijn comfortzone en probeer ik volop te genieten van het leven!"Dat genieten van het leven, daar is Fertey veel bewuster van geworden. Een jaar geleden werd namelijk bloedkanker bij de Canadees ontdekt. 'Geen kritieke vorm, maar wel een chronische, maar je kunt er mee leven', vertelt Fertey. 'Doordat die ziekte is ontdekt ben ik veel meer gaan genieten van het leven. Deze reis is ook zeker een voorbeeld daarvan.'